Токаев объяснил изменения в составе Нацсовета общественного доверия

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ротацию в Национальном совете обшественного доверия, передает zakon.kz.

В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета.