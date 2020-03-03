Токаев объяснил изменения в составе Нацсовета общественного доверия
Он поблагодарил вышедших из совета.
Фото : Акорда3 марта 2020, 15:14
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ротацию в Национальном совете обшественного доверия, передает zakon.kz.
В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета, - написал в своем twitter глава государства.
В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 3, 2020
3 марта стало известно об изменениях в составе Нацсовета общественного доверия.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009969-c8b4031f51bf451661b0ed33ab6f57b0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...