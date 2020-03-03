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Токаев объяснил изменения в составе Нацсовета общественного доверия

Он поблагодарил вышедших из совета.

Фото : Акорда3 марта 2020, 15:14

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ротацию в Национальном совете обшественного доверия, передает zakon.kz.

В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета, - написал в своем twitter глава государства.

3 марта стало известно об изменениях в составе Нацсовета общественного доверия.


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