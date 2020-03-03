Комитет по защите прав потребителей будет судиться с Bek Air
Это уже второй иск.
Фото : 24 kz.3 марта 2020, 16:46
Комитет по защите прав потребителей подал второй иск на авиакомпанию Bek Air, передает zakon.kz.
31 января комитет подал на авиакомпанию иск в суд Нур-Султана. 20 февраля дело передали в Турксибский райсуд Алматы. Комитет с этим решением не согласен и подал частную жалобу на это определение.
Из-за того, что от граждан постоянно поступают обращения и иск нужно рассмотреть в кратчайшие сроки, комитет подал второй иск в Турксибский райсуд.
Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денег за билеты.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009981-3173e5a4526f0b1df830599f45d80e6b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...