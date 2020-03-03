Комитет по защите прав потребителей будет судиться с Bek Air

Это уже второй иск.

Комитет по защите прав потребителей подал второй иск на авиакомпанию Bek Air, передает zakon.kz.

31 января комитет подал на авиакомпанию иск в суд Нур-Султана. 20 февраля дело передали в Турксибский райсуд Алматы. Комитет с этим решением не согласен и подал частную жалобу на это определение.

Из-за того, что от граждан постоянно поступают обращения и иск нужно рассмотреть в кратчайшие сроки, комитет подал второй иск в Турксибский райсуд.

Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денег за билеты.

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