Впервые копию знамени Победы пронесут на военном параде в Казахстане

Боевое знамя является официальным символом воинской части.

Республиканская патриотическая акция "Памяти предков – будем достойны!", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Акция началась в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК с торжественной церемонии вручения копии Знамени Победы, водруженного над рейхстагом Рахымжаном Кошкарбаевым, руководству Военно-исторического музея ВС РК. Кроме того, дубликаты 23-х боевых знамен дивизий и бригад, сформированных на территории Казахстана в годы Великой Отечественной войны, были вручены представителям Вооруженных Сил, - отметили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В течение двух месяцев боевые знамена побывают в регионах Казахстана, где пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов, военнослужащих, воспитанников движения "Жас сарбаз", представителей молодежных и общественных объединений, студентов и школьников.

Боевое знамя является официальным символом воинской части. Оно олицетворяет ее честь, доблесть и славу, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Родины.

В годы войны боевые знамена, несмотря на тяжелые испытания, победоносно дошли до Берлина. И сегодня они будут вручены войсковым частям, преемникам тех самых дивизий, в которых воевали и погибали наши предки, мужчины и женщины. Путь этих боевых знамен во главе со знаменем Победы будет продолжен на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице нашей страны 7 мая. Это дань исторической памяти нашим соотечественникам, героям войны, - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев.

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