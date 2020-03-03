Командировки казахстанских спортсменов отменены
Речь идет о первом полугодии 2020 года.
Из-за распространением коронавируса Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендует отменить командировки спортсменов, передает zakon.kz.
В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире и приобретением угрожающих масштабов, Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым поручено Правительству Республики Казахстан принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов. В соответствии с протоколом заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения коронавирусом, - говорится в сообщении дирекции развития спорта.
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Ел президенті Қ.К.Тоқаев Коронавирустың (COVID -19) таралуына және қауіп төндіретін ауқымда пайда болуына байланысты Үкіметке мемлекеттік мекемелер мен шаруашылық жүргізуші субектілердің қызметіне нұқсан келтірмей азаматтардың денсаулығын қорғау мақсатында түбегейлі шаралар қабылдауды тапсырды. ᅠ Осыған орай коронавирусты инфекцияның алдын алу жөніндегі республикалық жедел штаб отырысының хаттамасына сәйкес, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі аталған вирусты жұқтыру жағдайлары тіркелген елдерге 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында спорт түрлері бойынша ұлттық құрама команда мүшелерін іссапарға жіберуге тиым салды. Сондай-ақ осы мерзімде басқа да елдерде қатысуы жоспарланып отырған шетелдік жарыстардан да бас тарту қажеттігін ескертті. ᅠ В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире и приобретением угрожающих масштабов, Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым поручено Правительству Республики Казахстан принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов. ᅠ В соответствии с протоколом заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что страны, в которых были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, теперь подразделяются на три категории.
Категория 1
а – КНР и Иран
Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).
б – Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония
Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней.
Категория 2 – Сингапур, Таиланд, Азербайджан
Прибывающие будут находиться 14 дней под наблюдением по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников с дальнейшим обзвоном в течение 10 дней.
Категория 3 – Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии
Прибывающие будут находиться под наблюдением сотрудников ПМСП по месту жительства путем обзвона на протяжении 24 дней.
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