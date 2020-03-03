Командировки казахстанских спортсменов отменены

Речь идет о первом полугодии 2020 года.

Из-за распространением коронавируса Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендует отменить командировки спортсменов, передает zakon.kz.

В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире и приобретением угрожающих масштабов, Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым поручено Правительству Республики Казахстан принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов. В соответствии с протоколом заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения коронавирусом, - говорится в сообщении дирекции развития спорта.

Ранее сообщалось, что страны, в которых были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, теперь подразделяются на три категории.

Категория 1

а – КНР и Иран

Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).

б – Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония

Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней.

Категория 2 – Сингапур, Таиланд, Азербайджан

Прибывающие будут находиться 14 дней под наблюдением по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников с дальнейшим обзвоном в течение 10 дней.

Категория 3 – Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии

Прибывающие будут находиться под наблюдением сотрудников ПМСП по месту жительства путем обзвона на протяжении 24 дней.

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