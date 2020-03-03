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Токаев встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

Вместе мы будем бороться с трудностями.

Фото : Акорда3 марта 2020, 19:13

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи, передает zakon.kz.

По информации Акорды, Ян Цзечи проинформировал Токаева о предпринимаемых руководством КНР мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава государства высоко оценил усилия Китая по сдерживанию эпидемии, подтвердив намерение Казахстана совместно противостоять этой угрозе глобального масштаба.

– Республика Казахстан полностью солидарна с усилиями и решительными действиями руководства Китайской Народной Республики в этот сложный момент. Как выразился сам председатель Си Цзиньпинь, это период самых тяжелых испытаний за последние годы, которые выпали на долю китайского народа. Я думаю, что вместе мы будем бороться с трудностями, которые, к сожалению, время от времени возникают. Мы продолжим двигаться вперед по пути развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами, – подчеркнул глава государства.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахстанско-китайских связей, а также взаимодействие двух стран на международной арене.

– Позвольте передать вам наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпиня. В сентябре прошлого года вы впервые с государственным визитом посетили нашу страну. Тогда же вместе с Председателем КНР вы заявили о развитии дальнейшего всестороннего стратегического партнерства и придали новый импульс китайско-казахстанским отношениям, – сказал Ян Цзечи.


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