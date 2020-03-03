МИД прокомментировал информацию о заболевшем коронавирусом казахстанце
Дипломаты выясняют достоверность информации.
Фото : Andre Penner/AP3 марта 2020, 21:13
МИД РК дал комментарий по поводу информации о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее, передает zakon.kz.
Данная информация не подтверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес Посольства Казахстана в Сеуле не поступало. Наши дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях, - сообщает ведомство.
3 марта в казахстанских СМИ распространилась информация, что казахстанец сдал положительный тест на коронавирус и сбежал от врачей.
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