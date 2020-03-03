Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД прокомментировал информацию о заболевшем коронавирусом казахстанце

Дипломаты выясняют достоверность информации.

Фото : Andre Penner/AP3 марта 2020, 21:13

МИД РК дал комментарий по поводу информации о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее, передает zakon.kz.

Данная информация не подтверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес Посольства Казахстана в Сеуле не поступало. Наши дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях, - сообщает ведомство.

3 марта в казахстанских СМИ распространилась информация, что казахстанец сдал положительный тест на коронавирус и сбежал от врачей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты