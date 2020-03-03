Осужденный помог собрать 2,5 миллиона тенге на лечение ребенка

Ребенок уже полностью здоров.

Один из казахстанских осужденных помог организовать сбор средств на лечение ребенка, сообщает zakon.kz.

По информации polisia.kz, в ноябре 2019 года ребенок попал в кому из энцефалита.

Родители ребенка обратились в общественный фонд, в котором осужденный службы пробации активно занимался благотворительной деятельностью. Узнав историю мальчика, он с помощью социальных сетей и молодых волонтеров, организовал сбор средств на лечение.

Подучетному удалось собрать 2,5 миллиона тенге на лечение и реабилитацию. Сейчас лечение завершено, ребенок полностью здоров и проходит реабилитацию, а сам осужденный намерен продолжать организацию помощи тяжело больным жителям города Актау.

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