Токаев поручил пересмотреть порядок отдыха на праздники
"Если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным", - сообщил президент.
Фото : пресс-служба Кремля3 марта 2020, 21:35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть действующий порядок переноса выходных дней в связи с праздниками, передает zakon.kz.
Поручил Правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих, - написал в Twitter Токаев.
Поручил Правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 3, 2020
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