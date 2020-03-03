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"Барыс" потерпел разгромное поражение во втором матчей плей-офф КХЛ

В первом матче казахстанская команда была сильней.

Фото : ХК "Барыс"3 марта 2020, 22:04

ХК "Барыс" уступил магнитогорскому "Металлургу" во втором матче серии, сообщает zakon.kz.

Российская команда разгромила соперника со счетом 3:0. Счет в серии становится 1:1, следующие два матча против "Металлурга" "Барыс" проведет на выезде в Магнитогорске. Первый из них состоится 5 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.


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