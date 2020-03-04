Берег алматинского озера засыпало мертвой рыбой

В акимате ссылаются на нехватку кислорода.

В водоеме на окраине Алматы зафиксировано массовая смерть рыб, сообщает zakon.kz.

Согласно материалу КТК, несколько километров береговой рыбы засыпано тушками карпов, сазанов и толстолобиков. Над водой стоит резкий запах, а на поверхности водоема образовалась белая пена. На месте работают полицейские и прокуроры. Коммунальщики приступили к сбору мертвой рыбы.

Первыми массовый мор засвидетельствовали рыбаки, которые ссылаются на загрязнение водохранилища, сетуя на ТЭЦ-2, расположенный неподалеку. По словам местного жителя Сергея Алексеева, который обитает близ водоема 25 лет, подобной ситуации здесь не было.

Для такого объема рыбы здесь очень мало воды. Она не задохнулась, потому что лунки люди делали. Она не задохнулась точно, она сдохла от голода. И опять же, воды. Ну как объяснить, это как вот в такую маленькую кутузку посадить людей, как они себя будут чувствовать? Тут так же. И это то, что всплыло, а на дне ее сколько еще лежит, - рассказал Алексеев.

Экологи берут различные пробы. Чиновники ссылаются на недостаток кислорода в водоеме.

В зимнее время поверхность покрывается льдом. И впоследствии толстого льда не поступал кислород, и, возможно, это и есть предварительная версия, - заявил заместитель акима Карасайского района Канат Айманов.

К делу подключились полицейские и прокуроры. Следствию предстоит установить истинную причину массового мора рыбы. Заведено уголовное дело.

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