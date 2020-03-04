Премьер-министр Украины подал в отставку

Пост председателя правительства может занять Денис Шмыгаль.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Заявление Гончарука об отставке получено парламентом, - заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам присутствующего на этом заседании депутата Александра Качуры, глава государства Владимир Зеленский предложил назначить на пост председателя правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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