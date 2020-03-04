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Названы книги, облегчающие ментальные заболевания и деменцию

Профессор призывает отказаться от так называемых "мотивационных книг".

Фото : Эксмо4 марта 2020, 06:33

Ученые Университета в Ливерпуле назвали классическую литературу бесценной для повышения эффективности работы мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

По данным британского издания The Daily Mail, произведения мировых классиков помогают людям почувствовать людям себя "более живыми" и развивают воображение.

Этот эффект благотворно сказывается не только на качестве жизни, но и облегчает тяжелые ментальные заболевания, - даже такие, как деменция.

Профессор Филипп Дэвис призывает отказаться от так называемых "мотивационных книг" в пользу романов Чарльза Диккенса, Льва Толстого или Джейн Остин.


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