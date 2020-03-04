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При взрыве на химическом заводе в Южной Корее пострадал 31 человек

В ликвидации возгорания участвовали 240 пожарных.

Фото : РБК4 марта 2020, 08:30

На заводе Lotte Chemical в Южной Корее произошел взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В результате чего пострадал как минимум 31 человек, передает агентство Yonhap.

Инцидент произошел 4 марта на предприятии, расположенном рядом с городом Сосан в провинции Чхунчхон-Намдо около 3 часов ночи по местному времени.

После взрыва на заводе начался пожар, который был потушен спустя более чем два часа.

В ликвидации возгорания участвовали 240 пожарных. Представители Lotte Chemical сообщили, что взрыв произошел при сжатии нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти), и отметили, что угроза утечки химикатов и повторного взрыва отсутствует.

В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи и представители руководства компании.


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