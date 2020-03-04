Госсекретарь США позвонил министру иностранных дел РК
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.
Фото : МИД РК4 марта 2020, 10:34
Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана и госсекретаря США, передает zakon.kz.
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и государственным секретарем США Майклом Помпео, - сообщили в МИД РК.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.
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