Дарига Назарбаева: Женщины развивают легкую промышленность страны

44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины.

Женщины Казахстана развивают легкую промышленность страны. Так, по данным спикера сената Дариги Назарбаевой, основная доля стартапов в этой отрасли принадлежит женщинам. По ее словам, легкая промышленность начала возрождаться благодаря именно их активности, передает корреспондент zakon.kz.

Легкая промышленность, пожалуй, это самый проблемный сектор промышленности Казахстана. Долгое время отрасль несправедливо находилась на периферии. Легкая промышленность является одной из возможностей для диверсификации экономики, особенно на фоне снижения полезных ископаемых, падения цен на нефть и очередной приближающейся волны кризиса, - сказала спикер.

Она отметила, что легкая промышленность - социально значимая отрасль, которая обеспечивает высокую занятость населения, в основном среди женщин. Так, на сегодняшний день, 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины.

Женщины обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса, - добавила она.

Дарига Назарбаева напомнила, что во времена Казахской ССР легкая промышленность в стране включала в себя 14 отраслей и 69 промышленных объединений и предприятий. В отрасли в 1985 году работало около 203 тысяч человек. Выпускалось более 2 тысяч наименований продукции, доля продукции отрасли в общем объеме производства республики составляла более 15%, а в легкой промышленности Советского Союза 4%.

То есть, все предпосылки для развития нашей отрасли есть. Такая картина в советские времена объяснима, потому что рынок наш был закрыт, очень сильно был ограничен ввоз импортной продукции, поэтому внутренний рынок, особенно в сфере легкой промышленности развивался на очень высоком уровне, - рассказала она.

Кроме того, спикер привела статистические данные. Так, мировой объем только рынка одежды и обуви составляет 1,7 трлн долл. – столько же, сколько ВВП Канады.

Ежегодное перепроизводство этих товаров составляет 210 млрд долларов. В 2019 году объем мирового текстильного рынка оценивался в 961,5 млрд долларов. В год в мире производится 150 млрд предметов одежды, то есть по 20 предметов одежды на каждого человека. При этом 30% одежды никогда не продается, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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