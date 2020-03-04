В Алматы коронавирус не зарегистрирован

В медицинских организациях обеспечен необходимый запас медикаментов, оборудования.

Коронавирус в Алматы не зарегистрирован, об этом сообщили на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы, передает zakon.kz.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что в связи с ухудшением мировой эпидемиологической ситуации, вспышками инфекции в соседних странах принимаются усиленные меры по предотвращению угроз распространения.

На сегодня в 64 странах мира обнаружены случаи распространения коронавируса.

Медицинские организации Алматы полностью подготовлены к реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции, — сказал Абилдаев.

Списки всех приезжих спускаются и подвергаются обработке в мониторинговом центре и распределяются по медорганизациям пофамильно. На 14 дней подвергаются карантину с изоляцией в Многопрофильном медицинском центре те граждане, которые непосредственно прибыли из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных.

На 3 марта в провизорном стационаре по 1А категории на госпитализации находятся 131 граждан, под наблюдением по 1Б — 119 граждан и по 2 категории — 955 , по 3 категории — 1632 человек.

Обеспечена полная изоляция пациента при выявлении вероятного случая, незамедлительное оповещение по утвержденной схеме и подготовку к транспортировке в специализированный стационар.

В медицинских организациях обеспечен необходимый запас медикаментов, оборудования, неснижаемого запаса антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств, установлены во всех медорганизациях санитайзеры и антисептики, — сказал Тлеухан Абилдаев.

Также проведено обучение медицинских работников ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации город Алматы готов к дополнительному развертыванию коек для госпитализации и карантинизации.

В Многопрофильном медицинском "провизорном" стационаре на сегодняшний день находятся 131 граждан, прибывшие с разных стран по карантинизации. Из них есть и граждане Казахстана, Ирана, Монголии и КНР, — сказал он.

Это граждане, которые относятся к 1А категории, которых, согласно постановлению главного санитарного врача, по прибытии необходимо поместить на 14-дневный карантин под наблюдение медработников.

Все граждане – это здоровые люди, находящиеся под наблюдением врачей и не имеющие никаких клинических симптомов заболеваения. За время нахождения они осматриваются врачами инфекционистами, эпидемиологами и по показаниям берут анализы На особые респираторные инфекции, — разъяснил руководитель управления.

По истечении 14 дней проводится контрольный забор мазков и после получения отрицательных результатов выписывают. На 3 марта было выписано 12 человек, сегодня подлежат выписке еще 12 граждан.

В целом, в Алматы не зафиксирован ни один случай заражения граждан вирусом Covid-2019.

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