Казахстанцам рекомендуют отказаться от рукопожатий

Из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах, чтобы обезопасить население от заражения.

Казахстанцам рекомендовали отказаться от рукопожатия, дабы не подцепить инфекцию. Вместо этого известный ученый предложил казахстанцам использовать традиционный "Сәлем беру", сообщает zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют видео ролик, в котором известный академик, президент Казахской академии питания и почетный профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объясняет, почему рукопожатие является небезопасным способом приветствия.

У казахов в старину был такой способ приветствия. А сейчас кому не лень приходят и за руку берут. Это очень опасно. Откуда вышел этот человек? Из туалета возможно вышел и с тобой здоровается. А если ты не берешь, ты уже некультурный, на тебя обижаются, думают "Зазнался". А я не хочу брать, например эту руку. Я думаю, что от этого нам надо отказаться. Самый лучший и самый красивый способ вот так наклонится слегка, держа руки перед собой "Сәлем бер", – сказал академик.

По мнению Торегельды Шарманова, приветствие рукопожатием является не только опасным с точки зрения гигиены, но и серьезной угрозой заражения инфекциями.

Откуда он вышел? Насколько с точки зрения санитарно-гигиенической эта рука чистая и достойна, чтобы ты ее взял и пожал. Я хочу через СМИ обратиться, не нужно этого делать. Просто Сәлем бер, болды. Это защищает от ГРИППа, это гигиена в первую очередь, – продолжил он.

Почетный профессор отметил, что, следуя традициям, "Сәлем" отдают младшие старшим, а старшим по возрасту не обязательно кланяться в ответ младшему.

Стоит отметить, что из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах, чтобы обезопасить население от заражения.Так Китае уже дежурят полицейские, которые с помощью рупоров просят граждан отказаться от прикосновений друг к другу. Во Франции людям рекомендуют на время вспышки инфекции забыть о традиционном приветствии в виде поцелуя в щеку. Теперь для приветствия французам достаточно посмотреть друг другу в глаза. От традиций, угрожающих заразиться инфекциями, отказываются также в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других странах мира.

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