"Бахус": Яркие краски в Международный женский день

Секрет во вкусе игристого напитка.

В преддверии 8 марта мы ищем яркие эмоции, новые знакомства и свежие ощущения, которые сделают праздник незабываемым и наполнят каждое мгновение неповторимым вкусом. То, как умело можно сочетать верность традициям и новые технологии, представляет zakon.kz на примере легендарного казахстанского завода.

На собственных виноградниках "Бахус" выращивает следующие сорта винограда: мерло, шардоне, саперави, рислинг, ркацители, пино, каберне, мускат. Благоприятный климат, почва, количество солнечных дней и наличие природной чистейшей воды позволяет винограду приобрести свои лучшие вкусовые качества, чтобы потом подарить их коньяку, винам, шампанскому.

Учеными доказано, что климат предгорий Заилийского Алатау во многом схож с климатом провинции Шампань, родины легендарного винодельческого региона Франции. Выращенный на казахстанской земле виноград обладает уникальным вкусом, который идеально подходит для приготовления игристых вин.

Уже на протяжении многих лет "Бахус" радует казахстанцев разнообразными вкусами.

Подобно произведению искусства, неповторимый вкус напитков – это результат соединения даров природы и труда человека. "Бахус" применяет самые передовые технологии приготовления продукции, чтобы она ничем не уступала зарубежным аналогам, и каждый из вас мог ощутить всю палитру вкуса, которой одарила виноград матушка-природа. Благодаря своему профессионализму и бережному отношению к работе в компании "Бахус" удаётся сохранять качество и высокие стандарты с 1948 года.

Игристые вина от "Бахус" создаются на заводе двумя способами –классическим (бутылочным) и резервуарным.

Бутылочным методом производятся шампанское "Брют" и "Полусухое", выдержанное в бутылках по классической технологии шампанизации и методу "кюве".

Линии резервуарного производства были запущены на заводе в 1956 году, таким способом производят любимые миллионами казахстанцев "Советское шампанское", "Жемчужина" и "Казахстанское". Но жизнь не стоит на месте, "Бахус" постоянно внедряет самые передовые технологии в свое производство, предлагает новые виды продукции.

Совсем недавно завод выпустил новинку - игристые вина "Amarsi". Этот продукт уникален тем, что рождён из алматинского винограда по специальной технологии. Специалисты "Бахуса" обучались у итальянских коллег особым методам изготовления и шампанизации вина, которые они привезли в Казахстан и с успехом воплотили все полученные знания в жизнь.

Качество этого напитка уже признали международные эксперты. В ноябре 2019 года "Amarsi" получил золотую медаль на 23-м Международном профессиональном конкурсе в Москве, среди 75 образцов из 17 стран мира.

Вкус этого игристого напитка запоминается с первого глотка. Легкий и манящий, как первая любовь, игристый и сверкающий, словно лучи весеннего солнца– этот вкус полюбится раз и навсегда, оставляя самые яркие воспоминания о веселых и радостных моментах праздника, когда просто забываешь обо всех проблемах и ощущаешь невероятный прилив сил, танцуешь и смеешься, и на душе просто хорошо.

Наверняка, каждый из нас хотел бы, оставив подготовительную суету, порадовать своих любимых дам на 8 марта, подарить им яркие эмоции и веселую атмосферу праздника. Поделитесь радостью со всеми, кого вы любите и цените! А дорогим девушкам, женщинам мы желаем оставаться самыми красивыми, веселыми и жизнерадостными.

Компания "Бахус" поздравляет представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и желает каждой из вас, чтобы этот Международный женский день запомнился яркими впечатлениями, подарил незабываемые жизненные моменты и больше поводов для радости.

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