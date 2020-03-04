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Казахстанкий ученый: Жизнь на Земле возникла в степи Туран

Профессор изучил священную книгу зороастры.

Фото : naked-science.ru4 марта 2020, 12:02

Известный профессор Рахман Алшанов сделал сенсационное заявление, передает zakon.kz.

По его словам, жизнь на Земле возникла в степи Туран.

Следы первых астероидов, упавших на нашу планету , обнаружили на территории Казахстана. Ученые нашли четыре крупных кратера. Они определены под Актобе, вблизи озера Балхаш и Аральского моря. Профессор говорит, что изучая священную книгу зороастры "Авеста", он пришел к выводу, что жизнь на Земле произошла именно на землях Турана.

По словам Рахмана Алшанова, "Авеста" - это не только религиозная книга, но и научный труд, написанный в хронологическом порядке. Поэтому, на основе этой книги, ученый написал свою, под названием "Тайна 20-ти тысячелетий: поиски и открытия". Книга издана на казахском и русском языках.

В книге "Авеста" зафиксированы события, которые происходили 4,5, 6 тысяч лет назад. Все это было на нашей земле. Сам человек, написавший "Авесту", родился на берегу Аральского моря и жил на севере Турана,- сказал Рахман Алшанов "Хабар 24".


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