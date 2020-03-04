Казахстан вступил в Международную ассоциацию кинокомиссий AFCI

Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы сможем увидеть крупнейших звезд голливудских блокбастеров на родных просторах.

Команда Государственного центра поддержки национального кино завершила всестороннюю работу на 70-м международном Берлинском кинофестивале. Одним из главных достижений многодневных переговоров с партнерами из разных стран в рамках кинофестиваля, которой предшествовала большая работа всего Киноцентра, стало вступление ГЦПНК в Международную ассоциацию кинокомиссий (AFCI), передает zakon.kz.

Что такое AFCI?

Международная ассоциация кинокомиссий – всемирная сеть, объединяющая более 360 комиссий из 40 стран мира. AFCI представляет профессиональные кинокомиссии, а также их офисы и сотрудников, устанавливает стандарты, предлагает обучение, деловые и маркетинговые возможности для реализации кинопроектов по всему миру.

Фактически, это одна из немногих организаций, имеющая доступ к самым авторитетным мировым кинопроизводителям. Штаб-квартира AFCI находится в Лос-Анджелесе (США).

Ежегодно AFCI проводит два знаковых мероприятия. Это симпозиум Международной Ассоциации кинокомиссий, в прошлом году право проведения этой встречи выиграл Санкт-Петербург. Одним из участников и спикеров сентябрьской встречи AFCI стала главный советник председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Анна Качко, она приняла участие в панельной дискуссии вместе с вице-президентом Universal Studios Кристен Карр Струббе, президентом Международной Ассоциации кинокомиссий Джесс Коноплия и президентом Международной Ассоциации «Женщины в кино и телевидении» Хелен Гранквист. Анна Качко рассказала о работе Киноцентра и новой системе рибейтов (возврата части средств, потраченных иностранными кинокомпаниями на территории Казахстана), введенной в РК в 2019 году. Еще один масштабный event в жизни AFCI – Неделя представителей кинокомиссий в Лос-Анджелесе, где, как правило, участвуют самые крупные студии Голливуда.

Параллельно со вступлением в AFCI, Kazakh Cinema начали работу над вхождением в Европейскую Ассоциацию кинокомиссий (EUFCN). Договоренность об этом также была достигнута на Берлинале после переговоров с президентом этой организации Трулсом Контни.

Что дает членство в AFCI Казахстану?

Вступление в AFCI будет способствовать позиционированию Казахстана на мировой карте киноиндустрии в качестве страны, где есть все необходимое для съемок крупных кинопроектов. Для примера: первой страной на постсоветском пространстве, которая создала кинокомиссию была Грузия. Результатом длительной работы этой организации стали съемки девятой серии популярной кинофраншизы «Форсаж» на центральных улицах Тбилиси.

Так что, вполне вероятно, что в ближайшие годы мы сможем увидеть крупнейших звезд голливудских блокбастеров на родных просторах.

Создание национальной кинокомиссии

Сегодня в рамках деятельности Государственного центра поддержки национального кино идет подготовка к реализации международных кинопроектов на территории Казахстана. Переговоры о партнерстве ведутся с кинокомпаниями Китая, России, Франции, Индии, Новой Зеландии и США.

И в этой связи особенно важно, что при Киноцентре запускается работа Национальной кинокомиссии. Это будет способствовать эффективным съемкам не только отечественных, но и зарубежных кинопроектов и позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику Казахстана.

В основе деятельности кинокомиссии – развитие международного кинопроизводства, продвижение Казахстана и отдельных регионов республики в качестве съемочной площадки, а также координация работы региональных кинокомиссий.

Уже определены пять базовых областей для создания региональных кинокомиссий, среди них Алматинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская и Акмолинская области. С учетом возрастающего интереса к нашей стране со стороны зарубежных кинокомпаний, акиматом города Алматы объявлено о создании в 2020 году первой региональной структуры – Алматинской кинокомиссии. Эта структура по принципу «одного окна» будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок как в Алматы, так и во всем регионе.

На фото (справа налево): председатель правления Kazakh Cinema Гульнара Сарсенова, президент AFCI Джесс Коноплиа, куратор международного направления работы Kazakh Cinema Анна Качко

Президент Международной Ассоциации кинокомиссий Джесс Коноплия на стенде Kazakh Cinema (в центре фото)

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