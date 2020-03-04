Маска не является мерой профилактики от коронавируса - профессор

Маски нужны для больного, чтобы не распространять мокроту, пояснила она.

Медицинская маска нужна только врачу и человеку, у которого обнаружили вирус, рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, профессор Динагуль Баешова, передает zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения и многие ведущие мировые организации говорят о том, что не маски являются самым главным. Это не та самая летучая инфекция, где надо надевать маски. Самое важное - соблюдение личной гигиены, - рассказала Динагуль Баешова, пишет "Казинформ".

По ее словам, маски нужны для больного, чтобы не распространять свою мокроту.

Расстояние между вами и заболевшим человеком должно быть не менее двух метров. Конечно, маски необходимы для врачей и медицинских сестер, которые непосредственно взаимодействуют с больными. Однако маски не являются мерой профилактики от коронавирусной инфекции. В Южной Корее люди стоят в очереди на покупку масок. Теперь посмотрите, как у них растет заболеваемость. Почему важно соблюдать культуру чихания? Человек чихнул, прикрыл нос и автоматически рукой касается стола. Следующий человек тоже коснулся этого стола, потер глаза и все, подхватил инфекцию. Необходимо проинформировать об этом жителей, - подчеркнула Баешова.

Она порекомендовала не питаться сырыми продуктами, потому что новый вирус "быстро погибает при температуре 60-70 градусов".

Если покупаете и приносите домой, то обязательно ошпаривайте кипятком. Также вирус погибает, если вы используете антисептики и спиртосодержащие средства. Поэтому необходимо протирать руки спиртом. Это и есть мера профилактики, - сказала она.

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