1,5 тысяч участков в границах зон аэропортов выявила Генпрокуратура РК

Без согласования комиссий аэропортов в пределах охранных зон возведено свыше 100 тыс. различных объектов.

Генпрокуратура РК подтвердила многочисленные нарушения по выделению земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры в ответе на депутатский запрос фракции "Ак жол", передает zakon.kz.

После авиакатастрофы вблизи Алматы парламентская фракция демократической партии "Ак жол" обратилась в Генпрокуратуру по вопросу соблюдения требований по застройке территорий, прилегающих и к железнодорожным путям, автодорогам, а также ужесточения мер ответственности должностных лиц за нарушения в данной сфере.

Из ответа Генпрокуратуры стало известно, что прокурорами уже выявлено 1,5 тыс. участков в границах санитарно-защитных зон аэропортов. По 11 аэропортам такие зоны вообще отсутствуют. Без согласования комиссий аэропортов в пределах охранных зон возведено свыше 100 тыс. различных объектов.

Аналогичные нарушения выявлены и в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта. Так, акиматы, в нарушение законодательства, пренебрегая охранными зонами железнодорожного транспорта, выдали 4 666 участков, на которых уже возведено 163 строения. Только за последние 3 года допущено 330 фактов наезда на людей, из которых 194 случая с летальным исходом. Неблагоприятная ситуация складывается и вблизи автодорог, - говорится в письме за подписью генпрокурора Г.Нурдаулетова.

Кроме того, в ответе сообщается, что Генпрокуратура внесет представление в правительство по усилению требований на предоставление земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры.

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