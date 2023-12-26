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Аким Шымкента сделал важное заявление о судьбе аэропорта

Аким Шымкента сделал важное заявление об аэропорте Фото: primeminister.kz
Глава Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил Zakon.kz, что в отношении объектов, расположенных в санитарно-охранной зоне аэропорта города, изменилось решение.

Как отмечено в сообщении за 26 декабря 2023 года на странице в Instagram, по соответствующим нормативно-правовым актам, санитарно-охранная зона аэропорта должна занимать расстояние до 100 метров.

"Однако там расположено 139 гектаров земли. Кроме того, на 307 земельных участках в данной зоне расположены жилые дома. В целях решения данного вопроса было принято постановление об изъятии 307 земельных участков для государственных нужд. Однако оценочные работы показали, что на эти цели необходимо 30 миллиардов тенге. В результате установлено, что отзыв земельных участков на государственные нужды финансовым бременем ложится на бюджет города". Габит Сыздыкбеков

Поэтому, продолжает градоначальник, было принято решение построить в аэропорту Шымкента новую взлетно-посадочную полосу, обеспечивающую санитарную безопасность.

"Длина новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 3 300 метров, а ширина – 45 метров".Габит Сыздыкбеков

В результате, уточнил он, жилье населения остается неразрушенным.

"Государственные средства также будут сэкономлены, а аэропорт получит современную взлетно-посадочную полосу".Габит Сыздыкбеков

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Аэропорт Шымкента сняли с приватизации: постановление правительства

Аэропорт Шымкента выставляли на торги в октябре 2020 года. Затем в феврале 2022 года прошли повторные торги. Потенциальному приобретателю в доверительное управление предоставляли право выкупа. Но сделка не состоялась.

14 марта 2023 года глава правительства Алихан Смаилов издал распоряжение "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента. Тогда он заявил, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

А уже в декабре 2023 года стало известно, что аэропорт сняли с приватизации.

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