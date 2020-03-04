Этническая казашка из Китая стала лауреатом международной премии "За мужество"
Сайрагуль и ее семья получили убежище в Швеции.
Фото : gdb.rferl.org4 марта 2020, 15:14
Этническая казашка Сайрагуль Сауытбай из Китая стала лауреатом международной премии International Women of Courage Award (IWOC), передает zakon.kz.
Сайрагуль Сауытбай проживала в китайском Синьцзяне и долгое время пыталась получить статус беженки в Казахстане. Летом 2018 года она покинула историческую родину вместе с семьей и вылетела в Швецию по проездному билету.
Сауытбай стала одной из первых, кто публично заговорил о репрессивной политике компартии Китая в отношении коренных этнических групп Синьцзяна, - отмечается в сообщении Государственного департамента США.
Премия также присуждена представительницам еще 11 стран.
Международная премия International Women of Courage Award учреждена в 2007 году и ежегодно вручается Государственным департаментом США женщинам во всем мире, проявившим лидерство, мужество, находчивость.
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