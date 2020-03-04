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Школьник заразился коронавирусом в магазине игрушек

Раньше его посетила учительница, у которой подтвердили коронавирус.

Фото : berezinsky.dp.ua4 марта 2020, 15:23

По данным The Jerusalem Post, в Израиле подтвердили заражение коронавирусом у школьника, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Это произошло в городе Ор-Йехуда, недалеко от Тель-Авива. Мальчик заразился вирусом в магазине игрушек. Раньше его посетила учительница, у которой подтвердили коронавирус. Всех одноклассников школьника и учеников учителя отправили на карантин.

Также врачи подтвердили заражение еще у двух взрослых. Всего в Израиле 15 подтвержденных случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.


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