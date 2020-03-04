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В Казахстане временно ограничили движение большегрузам

Так, уже с 1 марта по 1 апреля ограничено движение на ряде автодорог.

Фото : kazakh-tv4 марта 2020, 15:53

В Казахстане в весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории, сообщает zakon.kz.

Так, уже с 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей, - рассказали в МИИР РК.

С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.


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