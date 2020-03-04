Курсы валют: после недавнего роста доллар вновь подешевел

Средневзвешенный курс доллара составил 379,45 тенге (-0,82).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,45 тенге (-0,82).

Средневзвешенный курс евро составил 423 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7560 тенге (+0,0220), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 380,6-381,3 тенге, евро – 423-425 тенге, рос.рубля – 5,75-5,81 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

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