Курсы валют: после недавнего роста доллар вновь подешевел
Средневзвешенный курс доллара составил 379,45 тенге (-0,82).
Фото : zakon.kz4 марта 2020, 16:10
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 379,45 тенге (-0,82).
Средневзвешенный курс евро составил 423 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7560 тенге (+0,0220), объем торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 380,6-381,3 тенге, евро – 423-425 тенге, рос.рубля – 5,75-5,81 тенге.
В торгах приняли участие 9 членов KASE.
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