В Казахстане 315 человек находятся на карантине

Всего с 6 января по 1 марта осмотрены в пунктах пропуска через госграницу с Китаем 32 456 человек.

315 человек, прибывших из Китайской народной республики, были помещены на стационарный карантин с 20 февраля по 4 марта. Из них: 64 граждан Казахстана, 251 иностранных граждан (248 граждан Китая). Об этом на брифинге рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

Приехавших из Ирана всего 24 человека: граждан Казахстана – 9, иностранных граждан – 15 (все граждане Ирана).

Лабораторно обследовано 63 человека. Все с отрицательным результатом, - добавил он.

Всего специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 1 марта осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек

По второй категории стран с опасной эпидемиологической ситуацией (1Б) - это Гонконг, Тайвань, Корея, Япония, Италия изолировано на домашний карантин 512 человека, в том числе 393 граждан РК и 119 иностранных (50 - Корея, 65 – Италия, 4 - Япония ). С симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 12 человек (прибывшие из Южной Кореи – 9, из Европы (Италия)-1), Мальта – 2.

Лица, прибывшие из стран со средним эпидемиологическим риском - 2 категория (Сингапур, Таиланд, Азербайджан) с 20 по 03 марта 2020 года взято на мониторинг и под медицинским наблюдением первые 14 дней находятся 1965 лиц, под дистанционным наблюдением последующие 10 дней находится 1 лицо. Лабораторно обследовано 15 человек, в том числе 14 с отрицательным результатом, 1 результат находится в работе, - сообщил он.

С 1 февраля текущего года из 2 категории с симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 23 человек (прибывшие из Таиланда – 11, Сингапура – 3, Малайзии – 1, Южной Кореи – 3, Гонконга – 3, Азербайджан -2). Из них выписаны 12 человек, находятся в стационаре 11 человек.

В разрезе стран прибыло: из Таиланда – 689, Южной Кореи – 527, Гонконга – 97, Японии – 42, Ирана – 14, Малайзии -1, Азербайджан -1, Сингапура – 9 человек, - добавил Ахметшарип.

В третью категорию входят лица, прибывшие из стран с низким эпидемиологическим риском. Это - Бахрейн, Великобритания, Германия, Испания, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, США, Франция.

С 20 по 04 марта 2020 года под дистанционным медицинским наблюдением, в течение последних 24 дней находится 4 985 лиц. Лабораторно обследовано2, в том числе 1 с отрицательным результатом, 1 в работе. С 1 февраля текущего года из 3 категории с симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 15 человек (прибывшие из Франции – 1, из Дубая-11, контактная-1), из Малайзии-1, Голландия -1. Из них выписаны 3 человека, - сообщил он.

Стоит отметить, что в стационарный карантин не помещаются люди, приехавшие в страну в составе официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены экипажей, локомотивных бригад, лиц связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов. Для этих лиц наблюдение медицинскими работниками путем обзвона по месту пребывания.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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