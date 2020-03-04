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Кокпар прямо на дороге устроили в Алматинской области

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Фото : altaihuanters4 марта 2020, 17:06

Полиция Алматинской области привлекла к ответственности зачинщиков "кокпара" на дорогах региона, передает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Группа людей в количестве 20-25 человек организовали "кокпар" прямо на проезжей части Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области.

Как выяснилось, национальная игра состоялась между жителями Коктебинского и Рахатского сельского округа. После окончания мероприятия часть участников продолжили игру уже на проезжей части.

Эти противоправные действия были вовремя пресечены экипажами патрульной полиции. При этом, заметим, что народные игры были проведены без согласования с местными исполнительными органами. В настоящее время задержаны четверо организаторов скачек - гр. Д., 1988 г.р. и гр. А., 1997 г.р., гр. К. 2000 г.р., гр. А., 1992 г.р. жители села Рахат Алматинской области. Они привлечены к административной ответственности по статье 434 ч. 1 КРКобАП "мелкое хулиганство". Остальные лица, принявшие участие в организации и проведения указанной национальной игры "кокпар", устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


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