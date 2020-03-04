За 12 евро беженцев начали отправлять в Европу

Анкара не препятствует нелегальной деятельности.

Контрабандисты нелегально пропускают беженцев через посты на границе Турции и Греции за небольшую оплату, чтобы те смогли отправиться в Европу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.

Чтобы тайно пройти через границу, беженцы платят примерно 12 евро (более пяти тысяч тенге). Издание отмечает, что раньше цены были выше — они снизились на фоне большого притока мигрантов к границе между Грецией и Турцией.

Раньше мы просили 150-230 евро с человека, но начали снижать стоимость, — цитирует издание "Daily Mail" одного из контрабандистов.

Он подчеркнул, что Анкара не препятствует нелегальной деятельности.

1 марта Афины выразили обеспокоенность в связи с потоком нелегальных мигрантов из Турции. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он указал, что Турция уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне на северо-западе Турции, граничащую с Грецией.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.

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