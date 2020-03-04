Хоккеисту в НХЛ разрезали лицо коньком - видео

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу "Монреаля", Бойчак набрал 11 очков в текущем сезоне.

Болезненная травма защитника "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчака омрачила матч регулярного чемпионата НХЛ между этой командой и "Монреалем", передает zakon.kz.

В третьем периоде игры НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреалем" случился не самая приятная ситуация. Джонии Бойчак, пытаясь уберечь свои ворота, подтолкнул нападающего соперника Арттури Лехконена. который упал и задел коньком лицо Бойчака. Американец быстро покинул лед, чтобы получить врачебную помощь.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу "Монреаля", Бойчак набрал 11 очков в текущем сезоне.

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