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Возможны ли махинации с посмертным донороством в Казахстане

То, что врачи могут кому-то специально констатировать смерть, подготовить его к смерти, невозможно.

Фото : depositphotos.com4 марта 2020, 17:52

Министр здравоохранения Елжан Биртанов озвучил свою позицию по поводу посмертного донорства в Казахстане, передает zakon.kz.

В том числе он высказался о вопросе о возможных незаконных действиях с органами умерших.

Если я предлагаю эту норму и мои коллеги, то разумеется я поддерживаю эту норму. Еще раз говорю, что это конфиденциальная информация. Она закрыта. Ни один врач не знает, когда он, допустим, занимается спасением могут использовать только специальные трансплант-координаторы, которые никакого отношения к лечению пациентов не имеют. Поэтому то, что врачи могут кому-то специально констатировать смерть, подготовить его к смерти, невозможно. Потому что в большинстве случаев врачи не знают, согласен человек или нет, тем более сейчас, когда мы говорим о том, что мнение родственников будет фиксировано. Но по факту в Казахстане родственники против, к сожалению. Никто подвергать себя риску такому не будет, поскольку это уже четко в законе будет регламентировано, - сказал Биртанов.


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