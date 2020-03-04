Вор-вандал задержан на Центральном кладбище Алматы

Могилы он грабил очень умело, выворачивая куски чугунных ограждений специальным ключом.

Вора-вандала задержали с поличным представители администрации и охранного агентства Центрального кладбища Алматы. К сожалению, по их словам, этот случай далеко не единичен, сообщает корреспондент zakon.kz.

Как рассказали в администрации кладбища, в последнее время к ним часто стали поступать обращения о кражах с могил. Пропадали оградки, калитки, цепи.

Люди тратят большие деньги, чтобы установить все это, а потом приходят, видят, что все разломано и приходят к нам жаловаться. Понятно, что воры сдают краденое в пункты приема металла, но их можно найти только если местный участковый рвение проявят. А мы когда приходим в пункт приема и говорим, что хотим посмотреть, нет ли чего с кладбища, нас просто посылают подальше и на территорию не пускают. А если участковый придет, он имеет право проверить, но он не идет, – рассказал представитель администрации кладбища.

В итоге, администрация совместно с сотрудниками охранного агентства решили устроить засаду. Даже во время обеда один человек оставался, потом они сменяли друг друга. И вот один из охранников пошел на обход, и заметил мужчину, который вел себя подозрительно. Подходить он к нему не стал, а напротив отстал, спрятался в кустах и стал за ним наблюдать.

Тут мужчина посмотрел, что рядом никого нет и начал все ломать. Я напарнику позвонил, тот взял ребят, но когда они стали подходить, вор, бросился бежать, по пути бросил мешок и спрятался за могилу. Но мы его задержали. А у него в руках специальный ключ, приспособленный чтобы ломать оградки на могилах, – рассказал один из охранников.

Также в администрации отметили, что задержанный мужчина явно не в первый раз приходит на кладбище для совершения краж. Могилы он грабил уж очень умело, выворачивая куски чугунных ограждений специальным ключом. Дилетанту для этого понадобилась бы «болгарка», а этот мужчина хорошо знал, что и как делать.

К слову, когда его задержали и пообещали показать по телевизору, мужчина очень испугался, стал просить не снимать его, обещать, что все восстановит. Но охранники были неприклонны. Ведь по их словам это уже далеко не первый подобный случай.

Бывало, что на машине подъезжали, оставляли ее за территорией кладбища, а потом ломали чугунные оградки по кускам и в багажник складывали. Но сколько раз мы их с поличным ловили и сдавали полиции, уже через пару дней он оказывался на свободе, чуть ли не в лицо улыбается – мол, что ты меня полиции сдал, – посетовал представитель администрации.

Он дополнил, что когда родственники умерших приходят и видят что все разворовано, то конечно сразу идут к администрации кладбища, ругаются, жалуются, и не все понимают, что на столь большой территории охранник не могут за всем уследить. Тем более, что часто это ночью происходит.

И нередко администрации приходится самим восстанавливать все, что сломали или украли вандалы. Например, там где украли оградки, они могут поставить старые, те, что люди меняют, когда ставят новые. Старые они оставляют на кладбище, а представители администрации их реставрируют, красят и ставят на место украденных.

Также они поступают со сломанными вандалами надгробными плитами. Собирают по кусочкам и соединяют кафельным клеем.

Так в прошлом году был очень страшный акт вандализма. Более 20 гранитных памятников были повалены. И по оставшимся на них следам обуви было видно, что их просто ударами ног сваливали, и они разбивались. И эти памятники они восстанавливали своими силами.

По рассказам представителей администрации, акты вандализма на кладбище нередки. Бывает у них и готы встречаются и тоже какие-то свои шабаши устраивают. Воры крадут цепи и чугунные ограждения. В общем, каких только проблем нет. А потом люди на Родительский день или на какие-то памятные даты приходят и ужасаются, когда видят, что могилы разграблены. И винят конечно во всем администрацию и охранников.

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