Высокотехнологичную технику вместо грелки будут использовать в перинатальном центре Кызылорды

Оснащение медицинских учреждений по всей стране проводится благодаря вкладу участников и спонсоров благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest.

Медицинское учреждение получило оборудование для спасения недоношенных новорожденных с тяжелой асфиксией, сообщает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, Кызылординский областной перинатальный центр был выбран одним из бенефициаров благотворительного фестиваля Burabike Fest 2019.

Медицинское учреждение обратилось в Фонд Булата Утемуратова за помощью в приобретении аппарата для лечения гипотермией.

"Аппарат для лечебной гипотермии позволяет постоянно мониторить состояние ребенка, контролировать степень охлаждения и точно регулировать температурный режим вплоть до 1 градуса. Для нас критически важно стабилизировать температуру за три дня, иначе не избежать инвалидности, а иногда и смерти ребенка", - объясняла Жанна Калдыбаева, заместитель главного врача по неонатологии.

Каждый год в Кызылординском областном перинатальном центре рождаются 10-12 недоношенных младенцев с тяжелой асфиксией, которая приводит к повышению температуры центрального генеза и отеку головного мозга. Такие пациенты нуждаются в лечении гипотермией, иначе говоря, в правильном и безопасном охлаждении. Раньше врачи перинатального центра были вынуждены с разной степенью эффективности использовать подручные средства, тогда как индустрия медицинской техники уже давно предлагает высокотехнологичное решение.

Фонд включил центр в число бенефициаров благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest 2019, и купил запрошенный аппарат за 15 млн. тенге. Передача оборудования состоялась 4 марта с участием руководства Фонда Булата Утемуратова и Кызылординского областного акимата.

Нам известны потребности Кызылординского перинатального центра, поэтому мы уже во второй раз помогаем ему с оборудованием, - рассказывает Марат Айтмагамбетов, директор благотворительного Фонда Булата Утемуратова, - В 2014 году Фонд подарил учреждению кювез для транспортировки недоношенных новорожденных, благодаря которому стало возможным выходить сотни младенцев. В целом, начиная с 2013 года мы подарили жизненно важное оборудование трем десяткам больниц, перинатальных центров и других медицинских учреждений по всей стране на общую сумму почти 1 млрд тенге.

Оснащение медицинских учреждений по всей стране проводится благодаря вкладу участников и спонсоров благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest. Мероприятие ежегодно организует Фонд Булата Утемуратова совместно с отелем Rixos Borovoe в Щучинско-Боровской курортной зоне начиная с 2013 года. Программа фестиваля включает благотворительные аукционы, велогонки и велопробег, мастер-классы, концерт, пикник, спортивные соревнования. Фестиваль посещают любители спорта и активного образа жизни со всего Казахстана, а также из России и Кыргызстана. В прошлом году в нем приняло участие более 4 тыс. человек, рекордное количество за всю историю события. Основная часть Burabike Fest проходит на живописной территории отеля Rixos Borovoe на берегу озера Щучье.

Из спонсорских взносов, индивидуальных пожертвований, регистрационных взносов, выручки аукционов, а также магазина сувениров и брендированной экипировки формируются благотворительные сборы. На них Фонд Булата Утемуратова покупает и передает медицинским учреждениям оборудование. По итогам фестиваля 2019 года таких учреждений было выбрано восемь.

В 2020 году фестиваль Burabike Fest состоится 29 и 30 августа. Фонд Булата Утемуратова принимает заявки от потенциальных бенефициаров на приобретение медицинского оборудования. Регистрация участников на событие будет открыта с 15 марта на сайте burabike.kz.

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