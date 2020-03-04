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Драка студентов закончилась поножовщиной в Актобе 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Фото : Амур.инфо4 марта 2020, 19:27

В Актобе между студентами произошла драка, в ходе которой один из них получил ножевые ранения, сообщает zakon.kz.

Пострадавшего доставили в БСМП.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой установлено, что на пересечении улиц Курманалина и Казанского между студентом 2-го курса Актюбинского колледжа связи и электротехники и студентом 3-го курса университета им.Баишева произошла драка, - говорится в сообщении ДП области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого и водворили в ИВС.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело "Покушение на убийство" ст.99 УК РК.


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