Казахстанец в Корее сдал анализ на коронавирус
Результаты не дали положительно статуса.
Фото : пресс-служба МИД РК4 марта 2020, 19:58
Сегодня 4 марта при содействии Посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 наш гражданин сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса, сообщает zakon.kz.
По сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса, - говорится в сообщении пресс-службу МИД РК.
Данный гражданин ознакомлен о своих результатах теста.
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