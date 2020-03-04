Казахстанец в Корее сдал анализ на коронавирус

Результаты не дали положительно статуса.

Сегодня 4 марта при содействии Посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 наш гражданин сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса, сообщает zakon.kz.

По сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса, - говорится в сообщении пресс-службу МИД РК.

Данный гражданин ознакомлен о своих результатах теста.

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