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Италия закрыла все учебные заведения из-за коронавируса

Запрет на посещение школ и вузов будет действовать до середины марта.

Фото : hromadske.radio4 марта 2020, 20:33

Правительство Италии объявило о закрытии с 5 марта всех учебных учреждений в стране из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение было принято после встречи премьер-министра Джузеппе Конте с членами кабмина, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал Rainews24, запрет на посещение школ и вузов будет действовать до середины марта.

По информации руководителя службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии от коронавируса умерли 79 человек и заразились более двух с половиной тысяч.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.


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