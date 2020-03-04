Мошенники представлялись родственниками и "одалживали" крупные суммы

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан быть бдительными и предусмотрительными при общении с незнакомыми людьми.

Преступники представлялись дальними родственниками, "одалживали" крупную сумму и исчезали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 34-летний житель Шуского района, воспользовавшись доверием, четырежды обманул людей в областном.

Он подходил к человеку и просил сделать звонок с его телефона. Далее сценарий менялся в зависимости от того, с кем он имел дело. Одному из мужчин, после разговора по телефону, он предложил сделать права и, взяв у него 10 000 тенге и телефон, исчез. Другой женщине он доверительно признался, что является ее дальним родственником, и взял "в долг" 21 000 тенге. За два месяца его жертвами стали двое мужчин и две женщины.

Пять подобных фактов насчитывается и у другого подозреваемого. 33-летний уроженец Павлодарской области, проживавший в Шымкенте, орудовал на рынках Тараз. В разговоре с продавцом он представлялся дальним родственником, жаловался, что для покупки вещи ему не хватает определенной суммы и просил по-родственному помочь деньгами. На разных базарах областного центра у разных торговцев он "занимал" от 10 000 до 20 000 тенге, а затем скрывался.

В отношении обоих задержанных начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Они водворены в ИВС города Тараз.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!