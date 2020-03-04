Воспитательнице, бившей ребенка в Актюбинском санатории, грозит арест

Ей грозит арест на 40 суток с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Кадры с непедагогичными методами общения с детьми сняли в Актюбинском детском костнотуберкулезном санатории. Было возбуждено уголовное дело, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Шокирующее видео ребенок снял на мобильный телефон и показал маме. Родители тут же забили тревогу.

После тихого часа 1 марта в воскресенье в игровой комнате воспитатель ударила ребенка, в руках у нее джинсовые шорты были. Со слов воспитательницы, он ее обзывал несколько раз, и она на это разозлилась и ударила два раза, - рассказывает главный врач актюбинского областного детского костнотуберкулезного санатория Серик Жанильсинов.

Пострадавший десятилетний мальчик – сирота из детского дома семейного типа. В санатории пробыл всего неделю. С ним сейчас работают психологи. Воспитателя с двадцатилетним стажем отстранили от работы с последующим увольнением. Уволят и еще одного педагога, которая, судя по кадрам видеозаписи, равнодушно наблюдала за происходящим, и даже не пыталась вмешаться. Распустившая руки 57-летняя женщина зарекомендовала себя только с положительной стороны, говорят в санатории. Обстоятельства случившегося теперь предстоит выяснить комиссии, созданной по поручению главы региона.

Начато досудебное расследование по статье 140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проводится расследование с целью установления наличия и тяжести телесных повреждений, назначена экспертиза, - говорит руководитель пресс-службы департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Максимум, что грозит воспитателю по этой статье - арест на 40 суток с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Сейчас в санатории "Чайка" лечат и обучают более 100 детей с серьезными заболеваниями.

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