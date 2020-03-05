Казахстанские университеты готовы перейти на дистанционное обучение

Университеты готовятся к возможной вспышке коронавируса.

COVID-19 обнаружен уже в более 70 странах. В Казахстане проводится активная профилактическая работа, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Университеты также готовятся к возможной вспышке инфекции и переходу на дистанционное обучение.

Мы готовы полностью перейти в онлайн-формат и осуществлять его в дистанционном режиме. Почему мы готовы это сделать, потому что у нас уже третий год эксплуатируется специальная платформа. Разница будет лишь в том, что вместо очного ежедневного контакта, мы уже давно отошли от классического деления на лекции и семинары, у нас это просто контактный час. Обсуждение мы вынесем, естественно, в онлайн формат, - заявил провост университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева Сергей Пен.

Помимо этого, студентам КАЗГЮУ бесплатно раздают защитные маски. В залах, где учащиеся готовятся к парам, имеются антисептики для рук. Повсюду памятки о мерах профилактики и симптомах коронавируса.

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