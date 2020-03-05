Стоит ли запрещать ребенку использовать смартфон?

Полный запрет использовать современные гаджеты увеличивает это желание еще больше и, тем самым, дети еще настойчивее просят приобрести смартфон или планшет.

С каждым днем все больше родителей стараются ограничить доступ своих детей к гаджетам. Полный запрет использовать современные гаджеты увеличивает это желание еще больше и, тем самым, дети еще настойчивее просят приобрести смартфон или планшет. При ограничении родителями использования гаджетов, ребенок может почувствовать себя некомфортно и неполноценным среди своих сверстников. Появляется ряд психологических проблем, и ребенок начинает раздражаться и капризничать. Что на этот случай предлагает современная методика детского воспитания?

Начнем с того, что самая частая проблема всех родителей Казахстана в том, что дети с рождения начинают смотреть мультфильмы и видеоролики в интернете. И если за рубежом родители отнеслись к гаджетам более "открыто", а также было создано большое количество подходящего контента для детей, то в Казахстане контент практически отсутствует.

Особое возмущение и беспокойство у родителей вызывает дефицит контента на казахском языке, ведь без качественного контента на родном языке для детей дошкольного возраста изучение и свободное использование казахского языка в современных условиях становится проблемой.

Каждый день почти в каждой среднестатистической семье наблюдается примерно такая картина: папа приходит с работы уставший, мама оставляет ему ребенка и торопится приготовить ужин. В это время, отец, чтобы не возиться с ним, дает ему в руки смартфон. Знаете ли вы как обычный родитель, что должен знать и уметь ваш ребенок в его возрасте? Слышали ли вы о том, что нужно формировать и воспитывать ребенка с самого рождения? Изучив эту проблему, я, как журналист и молодая мама, нашла несколько решений, которыми хочу поделиться.

Тотальный запрет на использование смартфонов – это не решение, – говорит детский психолог Ольга Анищенкова. Она советует использовать гаджет детям до 5 лет максимум 1,5 часа в день, детям с 5 до 11 лет – максимум 3 часа, детям старше 11 лет – на усмотрение родителей.

Самое популярное решение, которое советуют ученые, изучающие эту проблему – смотреть мультфильмы вместе с ребенком, тем самым воспитывая ребенка в направлении правильного интеллектуального и эмоционального развития, а именно развитие речи, слуха, понимания, что плохо и хорошо, распознавание цветов, частей тела, ознакомление с окружающей средой, восприятие человеческих эмоций, звуков и форм – это все создает особое доверие между ребенком и родителем.

Практика показывает, что совместное времяпровождение родителя или опекуна с ребенком не только формирует его как личность, но даже спасает ему жизнь. Например, в 2018 году в городе Жезказган случился пожар, где на момент пожара двое детей остались с родителями одни. В итоге 7-летний мальчик спас свою сестренку и позвал на помощь взрослых. Впоследствии отец рассказал, что при совместном просмотре новостей и фильмов по телевизору он объяснял своим детям, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Как ответственный родитель я тоже много уделяю времени своему ребенку на совместные игры и просмотры фильмов. Самым популярным и доступным источником мультфильмов является YouTube, где я обнаружила канал "BilimKids", который предоставляет музыкальные мультфильмы на казахском языке для детей дошкольного возраста. Я провела небольшой "тест-драйв" на своей двухлетней дочери и была приятно удивлена тем, что она повторяла слова и действия героев мультфильма. Изучив канал более детально, я узнала что проект был открыт как YouTube-канал в 2018 году, но помимо этого выяснилось, что есть полноценный портал учебных материалов, который поддерживается и регулярно обновляется. Мне показалось, что данный ресурс полезен и удобен для неравнодушных родителей, бабушек и дедушек, воспитателей детских садов, но хотелось бы значительно больше полезных и практичных материалов на сайте.

Подводя итог, хочу сказать, что в век инноваций и динамичного развития технологий даже самые занятые родители могут уделить внимание своему ребенку, правильно используя такие современные и полезные ресурсы, как BilimKids. Другими словами, вместо того, чтобы оградить своего ребенка от вредного влияния технологий, лучше научить ребенка и самих себя правильно использовать смартфоны и другие современные технологии, а также специально разработанные уникальные ресурсы, которые являются настоящим кладом обучающих и развивающих материалов для любого малыша.

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