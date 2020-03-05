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Спецоперация КНБ: пресечен канал поставки оружия из России

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото : пресс-служба5 марта 2020, 10:00

КНБ РК провел спецоперацию по пресечению поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ, в Акмолинской области Комитетом национальной безопасности пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России.

27 февраля в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств Службы специального назначения "А" КНБ РК и спецподразделения "Арлан" Департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны. Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов "Макарова" и более 1300 патронов к ним, - отметили в пресс-службе.

Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.


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