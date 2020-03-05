Что может принести Казахстану новая стратегия США по Центральной Азии

По мнению экспертов, в целом документ содержит больше плюсов, чем минусов.

В феврале 2020 года была опубликована новая стратегия США по Центральной Азии (ЦА) на 2019-2025 годы. В приоритете страны платформы C5+1, куда входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США. Своим мнением о том, что в действительности означают прописанные в стратегии формулировки, и как это может отразиться на геополитической и экономической ситуации в регионе, в частности, в Казахстане, попытался разобраться журналист zakon.kz, основываясь на мнениях известных казахстанских экспертов.

Как отметил советник Президента Ерлан Карин в посте на своей странице в Telegram, основные приоритеты в новом документе связаны с борьбой с терроризмом, поддержкой стабильности в Афганистане и так далее. Из шести основных приоритетов, по крайней мере, три связаны с Афганистаном. В стратегии подтверждена приоритетность платформы C5+1, которая, кстати, являлась инициативой предыдущей администрации.

Основной стратегический интерес США в регионе согласно документу "состоит в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая может свободно преследовать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях", но потом говорится, что "тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью странами будут способствовать продвижению ценностей США и станут противовесом влиянию соседей по региону", – написал Ерлан Карин.

По мнению политолога Талгата Калиева, то, что основные приоритеты, обозначенные в стратегии США по ЦА, связаны с борьбой с терроризмом, очень важно для стран ЦА. Ведь по мере ухода американских войск из Афганистана будет происходить возобновление террористического потенциала в этой стране, и инфильтрация боевиков всегда возможна на территории более благополучных республик Центральной Азии, и соответственно здесь необходимо наладить противодействие этой угрозе.

Что же касается тезиса о том, что "тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью странами будут способствовать продвижению ценностей США и станут противовесом влиянию соседей по региону", то, по мнению политолога, под этим надо рассматривать действия, то есть попытки ущемления влияния России и Китая в регионе.

Наверное, в силу конкуренции за глобальные рынки и за геополитическое влияние США всегда будут заинтересованы в том, чтобы сократить влияние как России, так и Китая на республики Центральной Азии. Это абсолютно закономерный процесс. Равно как и то, что каждая из этих стран также заинтересована в минимизации влияния США на Центральную Азию. Но в этом и заключаются как риски, так и выгоды нахождения Казахстана и других стран ЦА в центре геополитических интересов главных мировых игроков. Поскольку всегда существует вероятность получить для себя наивыгоднейшие условия и есть возможность выбора каких-то проектов сотрудничества. Но внешняя политика должна быть дифференцирована, поскольку для стран Центральной Азии это всего лишь один из векторов развития. Один из векторов внешнеполитического курса и никто, я думаю, не намерен конкретно становиться апологетом той или иной доктрины. Плюс это всегда полезно с точки зрения нахождения взаимопонимания между республиками ЦА, укрепления экономического сотрудничества. И, я думаю, что в целом этот формат содержит больше плюсов, чем минусов, – сказал Талгат Калиев.

При этом он подчеркнул, что несмотря на положения прописанные в американской стратегии, отсечения Китая и России от стран ЦА, и в частности Казахстана, однозначно не произойдет.

Это невозможно, поскольку, во-первых, мы экономически очень тесно завязаны как с Россией, так и с Китаем. Плюс мы географически, то есть физически, не можем никуда друг от друга уйти. Мы гораздо легче можем прожить без США, поскольку они находятся очень далеко, и у нас нет с ними таких глубоких культурных связей. Но в тоже время это должно стать определенным фактором для США, чтобы более активно работать в странах ЦА. Прилагать больше усилий, чем тем же Россия и Китай, которые находятся рядом. Поэтому с точки зрения каких-то экономических дивидендов, возможных импульсов для экономического развития, это плюс в целом для граждан с точки зрения повышения человеческого капитала. А расширение кругозора взаимодействия со всеми мировыми центрами, я думаю, всегда будет полезным, – подытожил Талгат Калиев.

С предыдущими тезисами согласен политик-экономист, председатель ОО Экологический альянс "Байтак Болашак" Азаматхан Амиртай. По его мнению, Казахстан от реализации изложенных в стратегии США планов только выиграет.

В первую очередь – это привлечение инвестиций именно в реальный сектор экономики, то есть в производство, перерабатывающую отрасль и т.д. И наша страна в этом очень нуждается. Конечно, американские и европейские предприниматели просто так не придут в Казахстан, потому что они по всему миру работают, и у них хватает своих проектов. И формат C5+1 заставит нас придерживаться всех стандартов необходимых для привлечения инвестиций. А это соблюдение прав человека, внутренняя демократизация, защита инвесторов. Ведь когда европейцы и американцы инвестируют свои деньги, они преследуют не только свой интерес, но и хотят чтобы были защищены интересы работников. Чтобы взаимодействие с государством было. То есть для привлечения инвестиций необходимо решить вопрос демократизации. И C5+1 именно в этом направлении даст нам очень большой импульс для развития, – считает Азаматхан Амиртай.

Что же касается вопросов угрозы, якобы исходящей от вмешательства США во внутренние дела стран ЦА, то, по мнению спикера, мы в первую очередь должны бояться самих себя. Того, что у нас происходит в стране.

Мы же видим, что у нас сейчас 100 олигархов, а все остальные – бедные. Среднего бизнеса в Казахстане практически нет. И средний класс у нас пропадает. Есть очень богатые люди, которые процветают и развиваются, а у простого бизнеса нет защиты. Посмотрите, Китай сейчас мощно развивается, Россия – тоже, а Казахстан стоит на месте. А мы должны развиваться. И проект C5+1 – даст нам именно импульс развития рынка, экономики, развитие взаимоотношений общественности и населения с государством. Нам нужно сделать шаг в сторону демократизации. Да, мы видим, что государство хочет помочь бизнесу, но оно не знает, как именно это сделать. В итоге инвестируются миллиарды тенге, но реальный бизнес ничего не получает. Это говорит о том, что имеются системные проблемы в самом управлении. И в этом отношении американский опыт и знания нам необходимы, – продолжил Азаматхан Амиртай.

Что же касается тезиса о том, что "тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью странами будут способствовать продвижению ценностей США и станут противовесом влиянию соседей по региону". То, по мнению спикера, ничего страшного в этом нет.

Если говорить о том, будет ли США пытаться постепенно отсечь от Казахстана Китай и Россию, я вам скажу категорически – нет. Потому что, где находится Америка, а где Казахстан, Китай и Россия. Это попросту невозможно. Россия – это братская страна. Три миллиона казахов живут в России, миллионы русских живут в Казахстане. Поэтому мы очень близкий, братский народ, объединенный культурными, историческими и экономическими связями. А у Китая развитие практически на уровне США идет. А вот относительно продвижения американских ценностей, я согласен. В США главные ценности – это защита прав человека, защита бизнеса. И, да, нам нужны эти ценности. Хотя бы в какой-то части. Нам нужны демократические ценности, чтобы защитить наших людей и создать систему взаимоотношений народа и бизнеса с властью. И эти взаимоотношения должны быть открытыми и честными. Мы живем в условиях рыночной экономики. А в рыночной экономике нужна система управления, подразумевающая транспарентность, то есть открытость, прозрачность, свободу слова и доступность информации. Поэтому никаких минусов я в стратегии США по ЦА не вижу, одни плюсы, – подытожил Азаматхан Амиртай.

Подготовил Владимир Демидов

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