Проект Генплана: аэропорт Алматы предложили перенести за город

К 2020 году население Алматы должно увеличиться до 2 млн человек.

Представляя проект "Корректировки генерального плана развития территории Алматы на 2020-2030 годы" один из разработчиков проекта документа, заместитель директора ТОО “Алматыгипрогор-1” Алтай Сатыбалдиев рассказал о планах по переносу аэропорта Алматы на север, в сторону Капшагая, передает zakon.kz.

Алтай Сатыбалдиев сообщил, что по прогнозам, к 2020 году население Алматы должно увеличиться до 2 млн человек. На начало января в городе зарегистрировано 1,9 млн человек. По скорректированному Генплану, к 2031 году в Алматы будет проживать 2,4 млн жителей.

Ежегодно население города увеличивается на 50 тыс. человек, из них 21 тыс. – это естественный прирост (разница между рождаемостью и смертностью) и 29 тыс. – внутренние мигранты.

В связи с этим разработчики Генплана предлагают разместить контрмагниты вокруг Алматы. Иными словами, развивать города, расположенные севернее, восточнее и западнее мегаполиса - Иссык, Талгар, Каскелен, Узынагаш, которые уже сливаются с Алматы и образуют единую агломерацию.

Также предлагается создавать новые точки притяжения, где будут рабочие места, чтобы людям не надо было ездить на заработки в Алматы, поскольку у мегаполиса есть демографическая ёмкость: проще говоря, он не резиновый.

По территории Алматы проходит часть транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, а также железнодорожная ветка на Хоргос, по планам должна быть построена новая железнодорожная ветка для поездов, которые сейчас едут транзитом через станцию Алматы-1.

Мы предлагаем перенести международный аэропорт Алматы за 45 км от мегаполиса в район старой Николаевки, где есть существующий военный аэродром. Там есть территория, которая лишена негативных вещей, которые у нас имеются в существующем аэропорту: нет густых туманов и плотной застройки. Рядом развивается Капшагай с зонами отдыха, и здесь можно создать мультимодальный центр транспорта, в котором воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт создает уникальный узел, появляется транспортно-логистический комплекс. Очень перспективная территория, она позволит те трудовые ресурсы, которые сейчас стремятся в Алматы, перенаправить в новую точку роста, - сказал Сатыбалдиев.

Там же планируется строить город-спутник Gate city. Он добавил, что перенос аэропорта за черту города – это мировой тренд.

Следующее обсуждение Генплана по вопросам градообразующего фактора пройдёт 17 марта 2020 года.

Альберт Ахметов

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