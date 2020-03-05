Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Использование темной темы уменьшает нагрузку на глаза в недостаточно освещённых помещениях.

В мессенджере WhatsApp с последним обновлением появилась одна из самых долгожданных функций - темный режим, передает zakon.kz.

Темный режим в WhatsApp поможет по-новому взглянуть на привычный продукт. Использование темной темы уменьшает нагрузку на глаза в недостаточно освещенных помещениях. И предотвращает эти неприятные моменты, когда экран телефона неожиданно загорается в темной комнате, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге мессенджера.

Разработчики фокусировались на двух основных моментах.

Удобочитаемость: мы выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android. Иерархия информации: мы хотели помочь пользователям с легкостью фокусировать внимание на экране. Для этого мы выбрали цвета и элементы дизайна, которые подчеркивают самую важную информацию

Для пользователей Android 10 и iOS 13 темный режим включается автоматически, если вы активируете его в настройках системы. Пользователи Android 9 и более старых операционных систем могут открыть Настройки WhatsApp > Чаты > Тема и вручную выбрать темную тему.

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