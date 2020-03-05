Пьяный водитель совершил ДТП в Алматы: женщине оторвало ногу

Другие участники ДТП не пострадали.

Пешеходу оторвало ногу в результате ДТП в Алматы, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, проводится досудебное расследование

В ведомстве сообщили, что это серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 марта около семи часов утра в Алмалинском районе.

Водитель автомашины марки Ford Transit в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Чайковского, допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезд на припаркованную автомашину Toyota Camry и опрокинулся. Пешеход получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Другие участники ДТП не пострадали, - отметили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.345 ч.2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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