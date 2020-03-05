ДТП с пьяным водителем в Алматы: Пострадавшей ампутировали обе ноги

Пациентка находится в реанимации.

Сегодня, 5 марта, в Алматы, произошло ДТП. Пьяный водитель сбил женщину прямо на остановке. Врачи рассказали о ее состоянии, передает zakon.kz.

Женщина была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок, - говорится в сообщении Управления здравоохранения Алматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!