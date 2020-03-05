ДТП с пьяным водителем в Алматы: Пострадавшей ампутировали обе ноги
Пациентка находится в реанимации.
Фото : кадр из видео5 марта 2020, 12:16
Сегодня, 5 марта, в Алматы, произошло ДТП. Пьяный водитель сбил женщину прямо на остановке. Врачи рассказали о ее состоянии, передает zakon.kz.
Женщина была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Пациентка находится в реанимации в крайнем тяжелом состоянии. Диагноз: травматическая ампутация обеих нижних конечностей, закрытый перелом костей левого предплечья. Травматический шок, - говорится в сообщении Управления здравоохранения Алматы.
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