Вернувшуюся из Китая женщину, отправили на карантин в Костанайской области

Женщина абсолютно здорова, повышения температуры не наблюдается.

Вернувшаяся из Китая в Костанай женщина в данный момент находится на 14-дневном карантине в провизорском госпитале города Тобыл, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Женщина абсолютно здорова, повышения температуры не наблюдается. Но так как страна, в которой она была, в списке стран первой категории опасности по заболеваемости коронавирусом, то 14-дневный карантин обязателен.

Информацию об этом прокомментировали в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг

1 марта 2020 года на борту рейса Москва-Костанай при анкетировании сотрудником отдела санитарного контроля аэропорта города Костанай была выявлена пассажирка, прибывшая из Китая. Как пояснила 45-летняя женщина, жительница города Рудный, она прибыла из Шанхая в аэропорт Шереметьево через терминал для пассажиров из КНР. Там она была обследована на коронавирусную инфекцию. Результат анализов отрицательный,- сообщили в пресс-службе ДККБТУ.

Провизорский госпиталь находится в городе Тобыл на базе Центра психического здоровья.

Напомним, почти 36 млн тенге выделено Костанайской области на профилактику коронавируса. Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал постановление о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В целях безопасности торжественные мероприятия к 8 марта отменяются в Костанае.

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