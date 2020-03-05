Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В школе Нур-Султана незаконно собирали деньги на 8 марта

Руководство школы приняло меры для того, чтобы остановить сбор денег.

Фото : 2ГИС5 марта 2020, 13:17

В одной из школ Нур-Султана родители собирали деньги на подарки учителям на 8 марта. После проверки Антикоррупционной службы и Управления образования сборы прекратились, передает zakon.kz.

Сегодня, 5 марта, на брифинге столичной Антикоррупционной службы рассказали о мерах по профилактике коррупции.

На днях поступила информация о незаконном сборе денежных средств в столичной школе №68. По данным источника, родительские комитеты занимаются сбором денежных средств на подарки учителям к 8 марта и на билеты в кукольный театр, - сказала первый заместитель руководителя департамента Жазира Жылкышиева.

Антикоррупционщики вместе с сотрудниками Управления образования провели проверку и руководство школы приняло меры для того, чтобы остановить сбор денег. В итоге деньги собирать перестали.

В преддверии предстоящих праздников, хотелось бы напомнить о недопустимости дарения каких-либо материальных ценностей государственным служащим, а также работникам бюджетных организаций, - подытожила она.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты