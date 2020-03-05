В школе Нур-Султана незаконно собирали деньги на 8 марта
Руководство школы приняло меры для того, чтобы остановить сбор денег.
Фото : 2ГИС5 марта 2020, 13:17
В одной из школ Нур-Султана родители собирали деньги на подарки учителям на 8 марта. После проверки Антикоррупционной службы и Управления образования сборы прекратились, передает zakon.kz.
Сегодня, 5 марта, на брифинге столичной Антикоррупционной службы рассказали о мерах по профилактике коррупции.
На днях поступила информация о незаконном сборе денежных средств в столичной школе №68. По данным источника, родительские комитеты занимаются сбором денежных средств на подарки учителям к 8 марта и на билеты в кукольный театр, - сказала первый заместитель руководителя департамента Жазира Жылкышиева.
Антикоррупционщики вместе с сотрудниками Управления образования провели проверку и руководство школы приняло меры для того, чтобы остановить сбор денег. В итоге деньги собирать перестали.
В преддверии предстоящих праздников, хотелось бы напомнить о недопустимости дарения каких-либо материальных ценностей государственным служащим, а также работникам бюджетных организаций, - подытожила она.
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