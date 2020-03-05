Казахстанскому врачу в Москве вручили медаль Нобеля

За вклад в развитие изобретательства России и СНГ. Медаль присуждается как одному из передовых изобретателей за работы которые имеют международное значение и признание.

Впервые в истории независимого Казахстана наш соотечественник, врач, разработчик ряда научных исследований в области стволовых клеток Самат Сапарбаев на весенней сессии ученых президиума Российской академии естествознания в Москве 4 марта был награжден рядом наград, передает zakon.kz.

Сапарбаева наградили медалью им. А. Нобеля, за вклад в развитие изобретательства России и СНГ. Медаль присуждается как одному из передовых изобретателей за работы которые имеют международное значение и признание.

Помимо этого он награжден:

Сертификатом и свидетельством "Известные ученые России и СНГ".

Орденом Екатерины Великой (за служение науке и просвещению). Присуждается за значительный вклад в развитие мировой науки. Орден присуждается за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения.

Орденом Александра Великого "За научные победы и свершения". Присуждается за значительный вклад в развитие мировой науки. Орден присуждается за выдающиеся научные работы, открытия, изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения.

Золотой медалью "За новаторскую работу в области высшего образования". Вручена за выдающиеся достижения в деятельности, открывающей новые направления в развитии педагогики высшей школы, научно-теоретические, прикладные достижения в модернизации содержания высшего образования, педагогическое мастерство во внедрении новейших разработок в образовательную деятельность, создание эффективных технологий обучения и воспитания в высших учебных заведениях, разработку и внедрение информационных технологий в учебный процесс высшей школы, а также за значительный вклад в научное обеспечение процесса интеграции отечественного образования в европейское и мировое образовательное пространство; научные достижения в области образования - за выдающиеся достижения в научных исследованиях по педагогике, психологии, теории образования, способствующие дальнейшему развитию педагогической науки, положительно влияющие на общественный прогресс и интеллектуальное развитие, утверждающие высокий авторитет отечественной науки в области образования в мире.

Почетным званием "Заслуженный работник науки и образования" России и СНГ.

Самат Сапарбаев - врач, руководитель отдела трансплантации фетальных клеток АО "Национальный научный медицинский центр", разработчик ряда научных исследований в области стволовых клеток. Это первый доктор в Казахстане, получивший медаль имени Нобеля.

Самат Сапарбаев занимается исследованиями в области клеточных технологий с 2006 года. Был одним из основных исполнителей научно-технической программы по клеточным технологиям, полученные результаты внедрены в клиническую практику для оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Доктором разработаны и внедрены в практическую деятельность методы выделения, культивирования и криоконсервации фетальных клеток, созданы протоколы по внутривенной трансплантации клеток и разработаны медико-экономические показатели. Данные, полученные от работ, неоднократно докладывались как на республиканских, так и международных конференциях. Имеет более 10 инновационных патентов, выпущено 6 методических руководств 3 монографии, опубликовано более 60 научных работ, в том числе и в дальнем зарубежье.

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